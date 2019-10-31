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31 жовтня • оновлено в 15:26
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До України повернеться аномальне тепло: синоптикиня дала прогноз на початок листопада

8.8т Читати матеріал російською

Наступного місяця на території України ще фіксуватиметься незвично тепла погода.

Про це повідомила завідувачка відділом синоптичної метеорології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух, передає УНН.

"До 0° і нижче спостерігатиметься на початку листопада. Потім температура зросте, й у нас буде знову аномально тепло", – зазначила метеорологиня.

Осіння погода

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За її словами, "літнє тепло" не повернеться, але загалом погода буде більш прохолодною, ніж в середині жовтня.

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Водночас Балабух додала, що останнього місяця осені в Україні збережеться чергування аномально теплої погоди з аномально холодною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 листопада в Україні через дії антициклону Ольденбург очікується суха, але холодна погода.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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