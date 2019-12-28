В Україну перед Новим роком прийдуть хуртовини: де чекати снігу. Карта

В Україну в суботу, 28 грудня, у деяких областях дощ зміниться хуртовиною або мокрим снігом.

Так, на заході, а також у Житомирській і Вінницькій областях очікується помірний сніг, хуртовини, ожеледиця на дорогах. Можливі пориви вітру 15-20 м/с. Температура повітря вночі та вдень 0-5° морозу, у Карпатах – 6-11° морозу, передає Укргідрометцентр.

Заметілі в Україні Ілюстрація

На решті території можливі невеликі опади у вигляді мокрого снігу, на сході і півдні – із дощем. Температура протягом доби коливатиметься від 3° тепла до 2° морозу. На півдні і сході повітря вдень може прогрітися до 1-5° тепла.

Вітер північний і північно-східний, 7-12 м/с.

У Києві в суботу, 28 грудня, очікується невеликий мокрий сніг, північно-східний вітер 7-12 м/с, температура вночі та вдень 0-2° тепла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні-2020 року в Україні очікується приплив теплого повітря з Середземного моря, тому прийде тепла погода.

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