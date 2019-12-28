Головна Новини
28 грудня • оновлено в 07:05
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

В Україну перед Новим роком прийдуть хуртовини: де чекати снігу. Карта

3.9т
Читати матеріал російською

В Україну в суботу, 28 грудня, у деяких областях дощ зміниться хуртовиною або мокрим снігом.

Так, на заході, а також у Житомирській і Вінницькій областях очікується помірний сніг, хуртовини, ожеледиця на дорогах. Можливі пориви вітру 15-20 м/с. Температура повітря вночі та вдень 0-5° морозу, у Карпатах – 6-11° морозу, передає Укргідрометцентр.

Новини
Мокро й холодно: прогноз погоди в Україні на 28 грудня від ObozTV

Заметілі в Україні

Заметілі в Україні

Ілюстрація

На решті території можливі невеликі опади у вигляді мокрого снігу, на сході і півдні – із дощем. Температура протягом доби коливатиметься від 3° тепла до 2° морозу. На півдні і сході повітря вдень може прогрітися до 1-5° тепла.

Вітер північний і північно-східний, 7-12 м/с.

У Києві в суботу, 28 грудня, очікується невеликий мокрий сніг, північно-східний вітер 7-12 м/с, температура вночі та вдень 0-2° тепла.

В Україну перед Новим роком прийдуть хуртовини: де чекати снігу. Карта

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні-2020 року в Україні очікується приплив теплого повітря з Середземного моря, тому прийде тепла погода.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги