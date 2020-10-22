В Україну ненадовго повернеться тепло: синоптикиня уточнила дати

Погоду в Україні в п’ятницю, 23 жовтня, зумовлюватиме антициклон, тож практично на всій території країни буде сухо та сонячно.

Про це в прогнозі на своїй сторінці у Facebook повідомила народна синоптикиня Наталія Діденко. За її словами, опади в останній день робочого тижня оминатимуть країну.

"Тобто, п'ятниця буде в нас без дощу і виїжджати за місто чи пройтися після роботи чи відірватися від хатнього онлайну можна буде спокійно і приємно", – підкреслила вона.

Так, вітер очікується з південного заходу, температура повітря також буде майже "південною" – протягом дня в Україні передбачається +15… +20 градусів, на півдні тепліше – до +16… +22.

Карта погоди в Україні 23 жовтня Facebook Наталії Діденко

У Києві 23 жовтня дощі малоймовірні, потепліє до +18 градусів.

Вихідними ж, додала синоптикиня, повітря в країні посвіжіє, хоч і не критично. Суттєві опади не передбачаються, однак у суботу північними районами прогуляються невеликі дощі.

"Тому вже сьогодні готуйте кошики на гриби, які, можливо, ще вижили після людської навали минулих вихідних, можна буде і гуляти, і працювати, погода сприятиме – навкруги багато красивих осінніх квітів і ще мало холоду", – підсумувала Діденко.

Прогноз погоди на 23 жовтня Facebook Наталії Діденко

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував, що погода в листопаді 2020го в Україні буде прохолодною і дощовою в низці областей, а в деяких регіонах може випасти перший сніг.