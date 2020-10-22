Українське видавництво намагалося ввезти в країну дитячі книги, що вихваляють танки Росії

В Україну намагалися ввести дитячі книги російського видавництва "Азбука-Аттикус", які пропагують державу-агресора, комуністичний тоталітарний режим і його символіку.

Як повідомляється на сайті Держкомтелерадіо, відомство відмовило ТОВ "Видавництво "Махаон-Україна" у ввезенні на територію країни трьох пропагандистських видань.

Рішення було прийнято на підставі негативного висновку експертної ради Держкомтелерадіо.

Зокрема, в Україні заборонили поширювати книгу "Транспорт" серії "Розвиваємо малюка", яка демонструвала дітям російський танк і комуністичну символіку.

В іншій книзі "Скарбничка безцінних знань: Винаходи, факти, відкриття" глава про перші супутники Землі та освоєння космічного простору за часів СРСР ілюструвалася державним прапором РФ. Книга вводить в оману дітей і приписує державі-агресору чужі заслуги, підкреслили в Держкомтелерадіо.

"Книга під назвою "А чому небо блакитне?", яка також не отримала дозволу на ввезення, пропонує дітям пізнавати світ через призму реалій, міфів і символів держави-агресора.

Окремі її сторінки присвячені великому опису російського державного прапора, який, за інтерпретацією авторів, символізує і благородство, і чесність, і мужність, і ще велику кількість переваг. Такий пропагандистський стиль книги не відповідає дійсності, де Росія захопила Крим, розв'язала війну на Донбасі та вбиває українців", – сказано в повідомленні.

Загалом, починаючи з 20 травня 2017 року, Держкомтелерадіо видало 29 004 дозволи на ввезення видавничої продукції та 4162 відмови.

Як писав OBOZREVATEL, масова пропаганда в СРСР почалася з моменту його утворення, оскільки більшовики, що прийшли до влади, в дійсності не мали всенародної підтримки. Основні кліше пропаганди прищеплювалися вже з раннього дитинства за допомогою дитячої літератури.