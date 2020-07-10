В Україну нагрянуть штормові дощі: синоптики попередили про небезпеку

На найближчі дні в Україні оголошено штормове попередження.

Як повідомив Укргідрометцентр, 11 липня у більшості західних областей країни вдень грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

В цей день діятиме І рівень небезпеки, жовтий.

12 липня очікуються значні грозові дощі, в Карпатах та на Закарпатті сильні дощі. Діятиме ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.

Помаранчевий рівень означає, що погодні умови становлять реальну небезпеку. Явища можуть негативно вплинути на соціально-економічну діяльність і привести до значних матеріальних збитків, а також можливі людські жертви.

Крім того, 10-12 липня у східних, південних та Дніпропетровській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у неділю, в день Петра і Павла, погода в Україні буде неоднозначною – місцями спека, місцями сильні грозові дощі.