В Україну на Великдень можуть повернутися 200 тисяч осіб – прикордонна служба

Глава Державної прикордонної служби Сергій Дайнеко заявив, що перед Великоднем в Україну можуть повернутися ще 200 тисяч громадян.

Кордон перетнули вже 160 тисяч. Такі цифри Дайнеко озвучив в ефірі ТСН (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"За інформацією Міністерства закордонних справ, близько 17 тисяч громадян заявили про намір повернутися. Звичайно, це не все. Ми очікуємо, що перед Великоднем можуть повернутися 200 тисяч наших громадян. Але нами зафіксовано антирекорд – за цю добу перетнули кордон всього 10 тисяч", – розповів він.

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Дейнеко уточнив також, що в останній день перед закриттям України кордону 27 березня митники не проводили ніякого огляду людей, які намагалися потрапити в Україну. Також ніхто не міряв їм температуру через великий наплив.

Зараз кількість пропускних операцій зменшилася в кілька разів: якщо в пікові дні прикордонники обслуговували через піші пункти пропуску 450-500 осіб на годину, то зараз – від 10 до 15 осіб на годину.

"У літню пору або в сезон відпусток перетинає 250-300 тисяч осіб на добу. Зараз відбулася мінімальна кількість пропускних операцій", – підкреслив Дейнеко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кабінет міністрів ухвалив рішення про обов'язкове дотримання режиму обсервації для українців, які повертаються з-за кордону.

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