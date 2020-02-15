Посилок не буде: як коронавірус ударить по українцях

Через спалах коронавірусу по всьому світу спостерігається колапс із доставками посилок з країни-епіцентру нової хвороби – Китаю. Проблеми торкнулися й України, поштові оператори вже оголосили про затримки з доставкою, а в деяких випадках прийом посилок просто зупинили.

І причина тут зовсім не в страху заразитися китайським вірусом. Детальніше – в OBOZREVATEL.

НП світового масштабу

Спалах коронавірусу 2019 nCoV, якому вже дали офіційну назву Covid-2019, забрав життя майже 1400 осіб. Кількість заражених у Китаї досягла 59 805 осіб, а всього у світі коронавірусом заразилися 60 329 осіб.

Втім, одужати від китайського вірусу пощастило майже 6000 осіб.

Наразі Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила спалах епідемії надзвичайною ситуацією міжнародного значення. Ліків і вакцини він нового вірусу ще не розробили, а світовою глобальною мережею поширюється величезна кількість достовірної і фейкової інформації щодо поширення, симптомів та лікування хвороби.

Коронавірус "УП"

Все це відбувається через те, що даних про новий вірус не так багато, до кінця так і не зрозуміло, як хвороба виникла і вперше передалася людині, і як саме відбувається зараження. Єдино підтверджено, що передача інфекції відбувається повітряно-крапельним шляхом, але можливі й інші шляхи.

Звичайно, недолік інформації почав породжувати домисли про те, що заразитися небезпечним вірусом можна через фрукти і посилки з Китаю. Однак пізніше лікарі повідомили, що жодних підтверджених випадків немає.

Але, спалах коронавірусу таки вплинув на поштові доставки з Китаю по всьому світу.

Призупинення доставок

Незважаючи на відсутність у ВООЗ обмежень на переміщення товарів, Україна і ще дев'ять країн вирішили припинити поштове сполучення з КНР. Рішення припинити поставки листів і посилок у КНР ухвалили Данія, Грузія, Греція, Румунія, Сербія, Сінгапур, Іспанія, США та Швейцарія.

Посилки з Китаю УСН

На своєму сайті "Укрпошта" опублікувала оголошення, де повідомила про припинення всіх видів відправлень у Китай з 11 лютого 2020 року. Крім того, можуть бути збільшені терміни доставки посилок із Китаю.

Такі заходи пов'язані з тим, що через спалах коронавірусу більшість авіакомпаній значно скоротили рейси в Китай. Відповідно, доставка і прийом посилок сильно ускладнюється.

"Укрпошта"

У коментарі OBOZREVATEL в пресслужбі "Укрпошти" наголосили, що скорочення пасажирських рейсів тимчасове, проте, точних термінів не називають. При цьому компанія робить усе можливе, щоб скоротити затримки.

"Частина авіаліній продовжує літати з інших європейських столиць, також свою роботу продовжують вантажні та чартерні рейси з Європи. "Укрпошта" зараз веде переговори з партнерами про включення вильоту з інших аеропортів Європи, щоб продовжити приймати пошту в Китай", – повідомили в пресслужбі.

Компанія Meest, яка займається доставкою товарів із Китаю, зокрема і в Україні, пише про проведення перевірок їх складів із боку місцевих органів на предмет дотримання противірусних заходів, що також впливає на швидкість доставки. Однак, 13 лютого компанія повідомила про успішну відправку першої партії посилок.

А ось доставка в "Новій пошті" взагалі не зазнала жодних змін. Як повідомили OBOZREVATEL у пресслужбі, компанія не планує припиняти доставки в/із Китаю.

"Що стосується посилок із Китаю, то вони доставляються в звичайному режимі. Для цього клієнтам при замовленні з Aliexpress необхідно вказати сервіс доставки Aliexpress Standard Shipping і вибрати найближче відділення "Нова Пошта" з переліку доступних", – сказали в компанії.

"Водночас відправлення, що прямують з України в Китай, ми зі свого боку доставляємо, як і раніше, але локальна доставка в межах самого Китаю може відбуватися із затримками. Це пов'язано з обмеженнями роботи китайських компаній у зв'язку з коронавірусом. Ми попереджаємо своїх клієнтів про можливі затримки при відправленні посилок", – додали там.

Втім, затримки можуть бути з боку китайських постачальників, оскільки через ситуацію з коронавірусом товари відвантажуються із запізненням.

"Нова Пошта"

Реакція українців

З огляду на те, що на території Китаю працює найбільший торговельний майданчик AliExpress, звідки українці замовляють масу товарів, уже почали з'являтися хвилювання щодо того, чи дочекаються вони своїх покупок. І не випадково.

Як виявилося, проблема полягає не тільки в скороченні авіарейсів між Китаєм і Україною, а й обмеженнями всередині самої КНР. Через спалах нової хвороби безліч продавців тимчасово припинили роботу, а на митниці посилили правила перевірки.

На українських форумах користувачі почали обурюватися роботою популярного інтернет-магазину. Люди відзначають, що посилки не доходять, а деякі продавці навіть не відправляють оплачені замовлення.

"Замовила доньці сукню на день народження ще 19 січня, вона так і висить у невідправлених. Спочатку писали, що у них Китайський Новий рік, а потім взагалі не пишуть. Знаю, що карантин, але скільки?" – запитує форумчанка.

Пізніше жінка також повідомила, що знайшла схожу сукню в іншого продавця, а й там їй не відповідають, чи зможуть доставити товар.

"Знайшла цю сукню в іншому магазині, написала їм уточнити, чи працюють вони і чи зможуть відправити, у відповідь автоматом приходить повідомлення про їх Новий рік", – зазначила вона.

І таких клієнтів AliExpress іще багато: "Я чекаю з 13 грудня... Відправили, але товар завис на митниці і все. 160 дол. у трубу... Продавець спочатку писав, щоб я не хвилювалася, і що у них Новий рік, а тепер мовчить". "З 15 посилок відправили три (30.01 і 11.02), самі копійчані. Техніку так і не відправили". "У мене 7 висять, 2 вже в Україні. Замовляла 26-29 січня".

Крім того, українці скаржаться і на Facebook сторінці "Укрпошти", користувачі соцмережі навперебій повідомляють про тривалі затримки: "Ви ніяк не можете доставити замовлення, відправлені з Китаю на початку грудня. Можу собі уявити, коли приїдуть замовлення за лютий".

"Повинна була отримати міжнародне відправлення з Китаю, про що "Укрпошта" повідомила мені на Вайбер. Після цього повідомлення я двічі 11.02.2020 і 12.02.2020 зверталася в 183 відділення м. Києва і не змогла отримати своє відправлення. 11 лютого мені відповіли, що замовлення "лежать у купі і ще не оформлені, приходьте завтра", а 12 лютого мого замовлення в відділенні 183 взагалі не виявилося і сказали: "Чекайте повідомлення".

"Як так – посилка за один день пройшла митний контроль, потім поступила для сортування і зникла. Уже тиждень нічого не змінюється", – пишуть клієнти "Укрпошти".

Як бачимо, незважаючи на запевнення українських поштових компаній у тому, що ситуація не критична, все ж надзвичайний стан через наростання епідемії в Китаї впливає на швидкість доставки з "піднебесної". А з огляду на те, що ліки від китайського коронавірусу поки не знайдені, коли зникне проблема – невідомо.

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