В Україну йдуть заморозки: синоптик повідомила про погіршення погоди

В Україні на початку наступного тижня, 15 і 16 квітня, вночі в західних областях і на півночі місцями можливі заморозки.
Як повідомила синоптик Наталія Діденко у блозі на Оpinionua, загалом переважатиме прохолодна погода з температурою повітря в межах +10... +14 градусів.
За її прогнозом, дощі в понеділок і вівторок пройдуть на сході і півдні України.
17 квітня волога погода очікується на півдні, а 18 квітня по всій Україні прогнозується сонячна погода, температура підніметься на 2-5 градусів.
За прогнозом Діденко, 16 і 17 квітня в Україні пориви вітру можуть досягати штормових.
Наступного тижня в Києві переважатиме суха сонячна погода з поступовим підвищенням температури повітря до +12... +15 градусів.
Як писав OBOZREVATEL, в Україні погода у квітні буде теплою, але дощовою. За прогнозом синоптиків, весна не буде холоднішою за норму.
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