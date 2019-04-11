В Україну йдуть заморозки: синоптик повідомила про погіршення погоди

В Україні на початку наступного тижня, 15 і 16 квітня, вночі в західних областях і на півночі місцями можливі заморозки.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко у блозі на Оpinionua, загалом переважатиме прохолодна погода з температурою повітря в межах +10... +14 градусів.

За її прогнозом, дощі в понеділок і вівторок пройдуть на сході і півдні України.

17 квітня волога погода очікується на півдні, а 18 квітня по всій Україні прогнозується сонячна погода, температура підніметься на 2-5 градусів.

За прогнозом Діденко, 16 і 17 квітня в Україні пориви вітру можуть досягати штормових.

Наступного тижня в Києві переважатиме суха сонячна погода з поступовим підвищенням температури повітря до +12... +15 градусів.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні погода у квітні буде теплою, але дощовою. За прогнозом синоптиків, весна не буде холоднішою за норму.

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