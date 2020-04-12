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12 квітня • оновлено в 12:48
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В Україну йдуть заморозки: рятувальники попередили про різке погіршення погоди

3.5т
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Погода у більшій частині України завтра і післязавтра, 12-13 квітня, істотно погіршиться, очікуються заморозки.

Як повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій місцями стовпчики термометрів опустяться до -5°. Там попередили про II рівень небезпеки.

"За даними Укргідрометцентру, вночі 12 квітня в Україні, 13 квітня на Лівобережжі сильні заморозки (на поверхні ґрунту та в повітрі) 0-5° (II рівень небезпеки – помаранчевий) вночі 14 квітня у східних областях заморозки на поверхні грунту 0-5° (II рівень небезпеки – жовтий)", – йдеться в повідомленні.

В Україну йдуть заморозки: рятувальники попередили про різке погіршення погоди

У ДСНС відзначили, що заморозки очікуються в Києві та Київській області.

"По Києву вночі 11 квітня на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-2° (І рівень небезпеки – жовтий), вночі 12 квітня очікуються сильні заморозки (на поверхні ґрунту та в повітрі) 0-2 ° (II рівень небезпеки – помаранчевий). По Київської області вночі 11 квітня на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-5 ° (І рівень небезпеки – жовтий), вночі 12 квітня очікуються сильні заморозки 0-5° (II рівень небезпеки – помаранчевий)", – підсумували у ДСНС.

Нагадаємо, народний синоптик Леонід Горбань сказав, що в квітні в Україні буде холодно і сиро до самої Пасхи – 19 квітня. Тільки в кінці місяця в країні очікується тепла і ясна погода.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна
Тег
погода
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canger ralph
canger ralph
Этот горбыль, он что, Монин племянник?
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