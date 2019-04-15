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В Україну йдуть заморозки і сніг: синоптики дали холодний прогноз

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В Україні 16 квітня в західних областях очікуються заморозки, температура повітря — від 0 до 5 градусів морозу.

Як повідомив Український гідрометеорологічний центр, синоптики оголосили II рівень небезпеки, помаранчевий.

Також по всій території України прогнозуються опади, на заході 16 квітня ймовірність мокрого снігу.

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В Україну йдуть заморозки і сніг: синоптики дали холодний прогноз

У Києві у вівторок без опадів, холодно, вночі близько до нуля, місцями заморозки 0-3 градуси, вдень +6... +8 градусів.

15 квітня північно-західна частина України залишається в досить холодній і сухій повітряній масі.

У західних областях – без опадів; вночі сильні заморозки в повітрі 0-3°, температура вдень 6-11° тепла; в Карпатах уночі сильні заморозки в повітрі 1-6°, температура вдень до 0°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку тижня в Україні утримається хмарна погода з опадами у окремих областях. Синоптик Наталія Діденко зазначила, що потепління в Україні передбачається орієнтовно із середи, 17 квітня.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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