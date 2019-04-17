В Україну йдуть три хвилі похолодання: названі дати

На території України після Великодня, 28 квітня, очікується три хвилі похолодання.

Як повідомив народний синоптик Леонід Горбань, найхолодніше буде через дев'ять днів після свята, передає "Народна правда".

"У перших числах травня очікується 19-21 градус тепла, але 2 травня є ймовірність дощу. Згідно з розрахунками, зниження температури після Великодня припадає на 9-й, 17-й і 33-й дні. Через пізній Великдень найхолоднішою хвилею є перша, та, яка через півтора тижні. Виходить, що в цьому році вона припадає на 6 травня. Але надовго вона не затримається", — зазначив він.

Ілюстрація Телеграф

За прогнозом синоптика, після першої хвилі травневого похолодання, 6-7 травня, знову прийде тепло.

"Температура одразу злетить до більш ніж 20 градусів", — підкреслив Горбань.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні погода в квітні буде теплою, але дощовою. За прогнозом синоптиків, весна не буде холоднішою за норму.

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