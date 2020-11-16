В Україну йдуть сніг і морози: синоптики попередили про похолодання

Погода в Україні у понеділок, 16 листопада, очікується дуже холодною і хмарною. Місцями також буде сиро через дощі й сніг.

Згідно з прогнозом Укргірометцентру, майже на всій території країни тиждень почнеться з поступового зниження температури повітря до мінусів. Люті як для листопада морози насамперед прийдуть у північно-східні регіони.

За даними синоптиків, найхолодніше вдень 16 листопада буде на Харківщині та Луганщині, де стовпчики термометрів опустяться до -3... -5 градусів. В інших східних областях у світлий час доби очікується в межах -3... +2.

У центрі, а також на півночі повітря прогріється до +1... +5. Найтепліше буде в східних і західних областях країни – місцями від +4 до +9 градусів.

У Києві вдень у понеділок, 16 листопада, очікується +2... +4 . Значних опадів не передбачається.

Погода в Україні 16 листопада meteo.gov.ua/ua

Водночас майже повсюдно небо буде затягнутим. У Харківській, Донецькій і Луганській областях синоптики прогнозують невеликий сніг. На Дніпропетровщині, Полтавщині, Кіровоградщині та Черкащині – випаде сніг із дощем. Сонячно і з мінливою хмарністю буде тільки в приморських областях.

Зазначимо, що вже в ніч на вівторок, 17 листопада, погода буде дощовою в західних регіонах, хоча стовпчики термометрів вдень там показуватимуть приблизно +10. Тоді як на решті частини території країни очікується все так само хмарно, місцями зі снігом і дощами. У Сумській області температура повітря опуститься до -6... -8 градусів вдень.

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