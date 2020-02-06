В Україну йдуть сильні морози: синоптики перелякали прогнозом

В Україні вдарять міцні морози. Уже 7-9 лютого температура повітря знизиться до 16 градусів морозу.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Украни. При цьому сильні опади та хуртовини в цей період припиняться.

"7-9 лютого ослаблення і припинення опадів і явищ, зниження температури вночі до -7...-13 °, вдень до 6° морозу; у східних областях і Карпатах вночі -11...-16°, вдень 5-10° морозу", – попередили рятувальники.

В Україну йдуть морози ОТВ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики говорили, що в першій половині лютого в Україну прийде похолодання, проте буде воно зовсім невеликим. У другій же половині місяця знову потеплішає.

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