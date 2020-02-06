Головна Новини
7 лютого • оновлено в 09:34
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

В Україну йдуть сильні морози: синоптики перелякали прогнозом

4.4т
Читати матеріал російською

В Україні вдарять міцні морози. Уже 7-9 лютого температура повітря знизиться до 16 градусів морозу.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Украни. При цьому сильні опади та хуртовини в цей період припиняться.

Новини
Хуртовини та мороз: Київ попередили про наближення негоди

"7-9 лютого ослаблення і припинення опадів і явищ, зниження температури вночі до -7...-13 °, вдень до 6° морозу; у східних областях і Карпатах вночі -11...-16°, вдень 5-10° морозу", – попередили рятувальники.

В Україну йдуть морози

В Україну йдуть морози

ОТВ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики говорили, що в першій половині лютого в Україну прийде похолодання, проте буде воно зовсім невеликим. У другій же половині місяця знову потеплішає.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Катерина Луговська
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
4
6
Смішно
4
Цікаво
5
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Соломянюк Олекса
Соломянюк Олекса
Колись у наших предків була така приказка: "Січень - січе, лютий - лютує!" І Недивлячись на глобальне потепління, січень намагається "тримати марку".))) Добре, хоч землю трохи снігом прикрило, може, озимі не сильно постраждають"!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Забралов Ник
Забралов Ник
в моєму дитинстві це була звичайна зимова температура... :)
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги