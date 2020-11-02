Синоптик назвав дати, коли в Україну прийдуть морози і сніг

Морози на території України можуть спостерігатися з 5-6 листопада, мокрий сніг у Карпатах можливий найближчими днями.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів начальник відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Владислав Білик. "Нічні температури від 0 до 5 градусів, подекуди в повітрі навіть до -2 градусів – це переважно північні та північно-східні області. А денні – 5-10 градусів тепла", – уточнив він.

За словами синоптика, найближчі чотири дні погода істотно не зміниться. "2-3 дні на території України спостерігатимуться невеликі дощі, лише в західних областях вони будуть помірними, подекуди в карпатських горах навіть дощі з мокрим снігом, але температура зберігатиметься ще доволі висока. Нічні температури 3-8 градусів, удень – 9-15 градусів тепла".

Він додав, що з 5-6 листопада дощі фактично припиняться і почнеться період похолодання.

Як писав OBOZREVATEL, народний синоптик Леонід Горбань поділився своїми прогнозами на листопад і грудень. За його даними, останній місяць осені ще порадує українців теплом.