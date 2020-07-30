В Україну йдуть холодні фронти: синоптик попередив про шквали

З 31 липня по 3 серпня в Україні очікується похолодання.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів провідний синоптик відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Роман Мурмило. "Зараз ми розраховуємо на проходження декількох холодних, дуже активних атмосферних фронтів, тому температура в найближчі дні буде знижуватися", – уточнив він.

За словами синоптика, 31 липня та 1 серпня в західних і північних областях України температура повітря вдень становитиме 20-25 градусів. "На решті території теж буде не дуже жарко – 22-27 градуси. Такі погодні умови збережуться до 3 серпня", – додав він.

Синоптик підкреслив, що проходження атмосферних фронтів 31 липня та 1 серпня буде супроводжуватися грозами та шквалами.

З 4 серпня на більшій частині території країни денні температури будуть перебувати в діапазоні 25-30 градусів, на півдні та сході трохи вище – 30-35 градусів.

Разом з тим синоптик повідомив, що річний температурний пік Україна вже пройшла. "Ми йдемо до зниження температур". "Швидше за все, екстремумів ми не побачимо, перевищення історичних значень ми не побачимо, хоча хвилі тепла ми будемо спостерігати".

Як писав OBOZREVATEL, за прогнозами синоптиків, погода в серпні 2020 року в Україні буде спекотною : очікуються три піки спеки з температурою до +37 градусів. Вони розпочнуться вже після 5 серпня.