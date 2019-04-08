В Україну йдуть дощі і грози: прогноз погоди на тиждень

На території України найближчими днями очікуються зміни погодних умов і опади.

За прогнозом Укргідрометцентру, на заході в зоні атмосферного фронту збільшиться хмарність та випадуть невеликі дощі, денна температура стане трохи нижчою.

Так, 9 квітня в західних, Житомирській, Київській та Вінницькій областях місцями невеликий дощ, на решті території без опадів. Вітер південно-східний (на заході — північно-східний), 5-10 м/с.

Температура вночі 4-10° тепла; вдень 15-20°, в південній частині до 23°, на заході країни і місцями на узбережжі морів 11-16°.

На 10 квітня синоптики прогнозують у південних, центральних областях і Карпатському регіоні невеликі, місцями помірні дощі, грози, на решті території без істотних опадів. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 5-10°; вдень у західних областях 10-15°, на решті території 14-19°, в центральних і східних областях місцями 20-22°.

У четвер, 11 квітня, випадуть дощі, температура трохи знизиться — до +10... + 15 вдень.

У п'ятницю, 12 квітня, у західних областях очікуються дощі, на решті території переважно тепло і сонячно. Температура вдень +10... +16.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні погода у квітні буде теплою, але дощовою. За прогнозом синоптиків, весна не буде холоднішою за норму.

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