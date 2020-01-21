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21 січня • оновлено в 13:09
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"Охопить всю Україну": синоптики розповіли, чи варто чекати лютої зими

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Вже з середи, 22 січня, в Україні прийде похолодання, а з ним і довгоочікуваний сніг. Однак різких змін погодних умов чекати не варто.

Такий прогноз у коментарі OBOZREVATEL надав провідний синоптик відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Роман Мурмило. Однак, за його словами, чекати сильних снігопадів точно не варто.

"У середу, 22 січня, на заході України прогнозуються опади у вигляді мокрого снігу, які вже протягом дня охоплять всі регіони країни. Сніг ітиме і 23 січня. Температура в ці дні знизиться несуттєво, вночі буде від 3 до 9 градусів морозу, в порівнянні з нинішньою нульовою температурою. Денна температура істотних змін не зазнає", – сказав синоптик.

Прогноз погоди на 22 січня

Прогноз погоди на 22 січня

meteo.gov.ua

Прогноз погоди на 23 січня

Прогноз погоди на 23 січня

meteo.gov.ua

Крім снігу, українцям варто приготуватися і до сильних поривів вітру в найближчі кілька днів. Швидкість вітру сягатиме 15-20 м/с.

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За прогнозами Мурмила, прохолодна і вітряна погода надовго не затримається. Вже з 24 січня стовпчики термометра почнуть підніматися, а з 26 січня в Україну прийде нова хвиля потепління: "На півдні країни очікується до 10 градусів тепла, а загалом по країні від +4...+9 градусів".

Прогноз погоди на 24 січня

Прогноз погоди на 24 січня

meteo.gov.ua

Прогноз погоди на 25 січня

Прогноз погоди на 25 січня

meteo.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні вже 22-23 січня випаде сніг. Відбудеться це внаслідок впливу потужного північного циклону.

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Автор
Світлана Гудкова Світлана Гудкова
Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
Теги
Укргідрометцентр снігопад погода
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