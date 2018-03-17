В Україну йде сніговий шторм: рятувальники попередили про хурделиці та замети

У період з 17 по 19 березня в Україні очікується суттєве погіршення погодних умов.

Так, більшість областей накриють снігопади, дощі, також очікується ожеледиця і сильний вітер, передає Укргідрометцентр.

Зокрема, в західних і північних областях 17 березня прогнозують сильний сніг та хуртовини, в Закарпатській, більшості центральних і Харківській областях слід чекати сильних опадів (мокрий сніг та дощ), місцями ожеледь, налипання мокрого снігу.

18 березня в Україні, крім північних областей, будуть хуртовини, на Закарпатті, Прикарпатті та в центральних областях - сильні снігопади, в Карпатах - також дуже сильний сніг.

19 березня очікуються хуртовини, в центральних, Одеській та Миколаївській областях - сильний сніг, в Херсонській, Запорізькій, Донецькій областях - мокрий сніг з дощем, місцями ожеледь, 17-18 березня він буде в більшості областей України. Крім того, 19 березня на півдні та сході країни будуть пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах - знову ожеледиця.

У свою чергу, в Державній службі з надзвичайних ситуацій відзначили, що таке погіршення погоди пов'язано з дією двох активних південно-західних циклонів. Там також попередили, що через сніг та хуртовини у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській і Сумській областях 18 березня на дорогах слід побоюватися снігових заметів. Жителів Закарпатської, Вінницької, Черкаської, Полтавської і Харківської областей попередили про налипання мокрого снігу.

Що стосується 19 березня, то складні погодні умови ДСНС обіцяє Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Одеській та Миколаївській областям (сильний сніг, снігові замети, хуртовина). Херсонську, Запорізьку, Донецьку області й зовсім накриє мокрий сніг з дощем, що призведе до ожеледиці.

Рятувальники зазначають, що такі погодні умови можуть спровокувати порушення руху транспорту (рівень загрози для автотранспорту 2 (жовтий), місцями в центральних областях і Прикарпатті 3 (червоний)) і ускладнять роботу енергетичної, будівельної галузей і комунального господарства.

Як повідомляв "Обозреватель", в разі значного погіршення погоди влада Києва рекомендувала оголосити понеділок, 19 березня, вихідним днем.