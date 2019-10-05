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6 жовтня • оновлено в 18:17
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В Україну йде сніг: оголошено штормове попередження

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Холодний фронт 5 жовтня захопить основну частину України, через що в зоні його впливу по всій території країни можуть пройти дощі.

Про це повідомляє прес-служба Укргідрометцентру. За даними метеослужби, в Карпатах очікується мокрий сніг. Також у деяких областях було оголошене штормове попередження: "5 жовтня у південних, Дніпропетровській, Полтавській і Харківській областях значні дощі, місцями грози (І рівень небезпеки, жовтий)".

Синоптична карта України

Синоптична карта України

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Опади прогнозуються також у західних областях, проте можуть пройти і на півночі України. При цьому в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях можуть випасти особливо рясні дощі.

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"Вдень +7 ... + 12 градусів, вночі місцями до нуля або до "мінусів", періодичні дощі, а в понеділок на Півночі і Заході там, де йтимуть опади, може пролітати мокрий сніг", - повідомила в Facebook синоптик Наталія Діденко.

У Карпатах вночі без опадів, вдень невеликий дощ з мокрим снігом, температура протягом доби 0-5 ° тепла. У центральних областях очікується слабкий дощ, а ось в Донецькій області буде сухо.

У Києві не очікуються дощі, проте погода буде прохолодною, від 10 ° до 13 °.

Як повідомляв OBOZREVATEL, початок листопада в Україні буде теплим, однак уже в середині місяця випаде сніг.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
В північніх містах напевне опалення почнуть вмикати
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васильевич василий
васильевич василий
Прикрути
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Макарский Александр
Макарский Александр
Нерабы,в какой кастрюле теплее стрыбать на майдане- в чугунной или тефлоновой?
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