В Україну йде сніг: оголошено штормове попередження

Холодний фронт 5 жовтня захопить основну частину України, через що в зоні його впливу по всій території країни можуть пройти дощі.

Про це повідомляє прес-служба Укргідрометцентру. За даними метеослужби, в Карпатах очікується мокрий сніг. Також у деяких областях було оголошене штормове попередження: "5 жовтня у південних, Дніпропетровській, Полтавській і Харківській областях значні дощі, місцями грози (І рівень небезпеки, жовтий)".

Синоптична карта України

Опади прогнозуються також у західних областях, проте можуть пройти і на півночі України. При цьому в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях можуть випасти особливо рясні дощі.

"Вдень +7 ... + 12 градусів, вночі місцями до нуля або до "мінусів", періодичні дощі, а в понеділок на Півночі і Заході там, де йтимуть опади, може пролітати мокрий сніг", - повідомила в Facebook синоптик Наталія Діденко.

У Карпатах вночі без опадів, вдень невеликий дощ з мокрим снігом, температура протягом доби 0-5 ° тепла. У центральних областях очікується слабкий дощ, а ось в Донецькій області буде сухо.

У Києві не очікуються дощі, проте погода буде прохолодною, від 10 ° до 13 °.

Як повідомляв OBOZREVATEL, початок листопада в Україні буде теплим, однак уже в середині місяця випаде сніг.

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