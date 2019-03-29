В Україну йде різке потепління: синоптик назвала дату

В Україні у вихідні дні, 30 і 31 березня, прогнозується суха і тепла погода, очікується значне потепління.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці в Facebook, температура повітря в денні години складе 30 березня +9 +14 градусів, 31 березня +12 +18 градусів.

У нічні години ще буде холоднувато 0 +4 градуси, на сході місцями 0 -2 градуси морозу.

У Києві вихідні дні очікуються сонячними і теплими. У столиці 30 березня повітря прогріється до +13 градусів, 31 березня до +17 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, середня тривалість метеорологічного літа в XXI столітті збільшилася на тиждень і досягає 124 днів, чотирьох місяців.

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