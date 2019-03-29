|Суспільство
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

В Україну йде різке потепління: синоптик назвала дату

499Читати матеріал російською

В Україні у вихідні дні, 30 і 31 березня, прогнозується суха і тепла погода, очікується значне потепління.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці в Facebook, температура повітря в денні години складе 30 березня +9 +14 градусів, 31 березня +12 +18 градусів.

У нічні години ще буде холоднувато 0 +4 градуси, на сході місцями 0 -2 градуси морозу.

В Україну йде різке потепління: синоптик назвала дату
В Україну йде різке потепління: синоптик назвала дату
Новини
На Україну насуваються одразу декілька магнітних бур: названі дати
В Україну йде різке потепління: синоптик назвала дату

У Києві вихідні дні очікуються сонячними і теплими. У столиці 30 березня повітря прогріється до +13 градусів, 31 березня до +17 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, середня тривалість метеорологічного літа в XXI столітті збільшилася на тиждень і досягає 124 днів, чотирьох місяців.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталія Діденко
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки