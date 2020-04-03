В Україну йде різке потепління до +21: синоптикиня дала прогноз на вихідні і початок тижня

В Україні в суботу, 4 квітня, холодний атмосферний фронт північного циклону Pauline зумовить похолодання і невеликі періодичні дощі у західних областях та на Харківщині.

Водночас у неділю до опадів приєднається ще й рвучкий, до сильного, вітер. Таким прогнозом на найближчі вихідні й початок наступного тижня на своїй сторінці у Facebook поділилася синоптикиня Наталія Діденко.

"Як тільки стовпчики термометрів збираються підскочити до дипломованих весняних градусів, якась метеокапость обов’язково вкине свою чайну ложечку дьогтю у бочку квітневого синоптичного меду", – прокоментувала вона.

Наступного тижня в Україні потепліє до +21

У Києві 4-5 квітня також повітря буде свіжим, навіть холодним. Оскільки нічна температура знижуватиметься до 0… -2 градусів, а вдень буде не вище +10. Тоді як недільний сильний вітер посилить некомфортні погодні відчуття.

Щоправда, підкреслила Діденко, таке похолодання буде короткочасним і понеділок, 6 квітня, виявиться перехідним днем, після якого тепло лише почне прибувати.

Так, на Благовіщення, 7 квітня, в Україну просто повалить справжнє тепло, повітря в середині тижня прогріється до +14… +21 градуса.

Карта погоди в Україні Facebook/Наталія Діденко

"У столиці протягом наступного тижня потепліє до +16… +20. Але дощам у Києві найближчим часом шансу мало – антициклон. Квіти біля будинків треба поливати", – написала синоптикиня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кліматолог Ілля Яременко попередив, що зміни клімату в Україні можуть призвести до підняття рівня моря і затоплення територій на півдні країни.

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