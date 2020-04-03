Головна Новини
3 квітня • оновлено в 14:57
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

В Україну йде різке потепління до +21: синоптикиня дала прогноз на вихідні і початок тижня

949
Читати матеріал російською

В Україні в суботу, 4 квітня, холодний атмосферний фронт північного циклону Pauline зумовить похолодання і невеликі періодичні дощі у західних областях та на Харківщині.

Водночас у неділю до опадів приєднається ще й рвучкий, до сильного, вітер. Таким прогнозом на найближчі вихідні й початок наступного тижня на своїй сторінці у Facebook поділилася синоптикиня Наталія Діденко.

"Як тільки стовпчики термометрів збираються підскочити до дипломованих весняних градусів, якась метеокапость обов’язково вкине свою чайну ложечку дьогтю у бочку квітневого синоптичного меду", – прокоментувала вона.

Наступного тижня в Україні потепліє до +21

Наступного тижня в Україні потепліє до +21

У Києві 4-5 квітня також повітря буде свіжим, навіть холодним. Оскільки нічна температура знижуватиметься до 0… -2 градусів, а вдень буде не вище +10. Тоді як недільний сильний вітер посилить некомфортні погодні відчуття.

Щоправда, підкреслила Діденко, таке похолодання буде короткочасним і понеділок, 6 квітня, виявиться перехідним днем, після якого тепло лише почне прибувати.

Так, на Благовіщення, 7 квітня, в Україну просто повалить справжнє тепло, повітря в середині тижня прогріється до +14… +21 градуса.

Карта погоди в Україні

Карта погоди в Україні

Facebook/Наталія Діденко

"У столиці протягом наступного тижня потепліє до +16… +20. Але дощам у Києві найближчим часом шансу мало – антициклон. Квіти біля будинків треба поливати", – написала синоптикиня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кліматолог Ілля Яременко попередив, що зміни клімату в Україні можуть призвести до підняття рівня моря і затоплення територій на півдні країни.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Погода в Києві" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марина Ліснічук
Теми
Погода в Києві Прогноз погоди
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
Теги
погода синоптик
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги