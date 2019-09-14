В Україну йде різке похолодання: синоптик назвав дату

На території України очікується різке зниження температури повітря з наступного тижня, з 17 вересня.

Прогноз про різке похолодання дав народний синоптик Леонід Горбань, передає "Апостроф".

"Десь до 17-вересня підійде циклон, і в Україні почнуться дощі. Температура повітря в цей період знизиться до 18-19 градусів тепла", - зазначив він.

Дощова погода РБК-Україна

За словами синоптика, другого зниження температури варто чекати в період з 26 по 27 вересня.

Температура повітря впаде до 15-17 градусів тепла, а нічна знизиться до 7-9 тепла. Також в кінці місяця - з 27 по 28 вересня варто очікувати дощів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 вересня, Україна буде перетинати холодний атмосферний фронт, температура повітря істотно знизиться.

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