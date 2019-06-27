ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги

/Суспільство

В Україну йде різке похолодання: синоптик дала прогноз

1.3тЧитати матеріал російською

В Україні в День Конституції, 28 червня, очікується прохолодна погода, місцями пройдуть дощі.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці в Facebook, в більшості областей температура повітря складе +18 +24 градуси.

При цьому на півдні і сході ще на один день затримається спека до +28 +30 градусів.

"Опади ослабнуть і припиняться, однак невеликі дощі місцями будуть проходити локально", - уточнила Діденко.

В Україну йде різке похолодання: синоптик дала прогноз
В Україну йде різке похолодання: синоптик дала прогноз

У Києві в День Конституції очікується +20 +22 градуси, вночі найближчим часом від +13 +15 градусів до +10 +12 градусів.

Новини
Київ охопила справжня буря: фото і відео з різних районів

Субота в Києві передбачається помірно теплою: +21 +23 градуси, а в неділю потеплішає до +24 +26 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Європу прийшла аномально спекотна погода. Найвищу температуру зафіксували у Франції, Німеччині, Італії, Польщі, Бельгії, Іспанії та Чехії.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталія Діденко
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel