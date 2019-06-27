В Україну йде різке похолодання: синоптик дала прогноз

В Україні в День Конституції, 28 червня, очікується прохолодна погода, місцями пройдуть дощі.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці в Facebook, в більшості областей температура повітря складе +18 +24 градуси.

При цьому на півдні і сході ще на один день затримається спека до +28 +30 градусів.

"Опади ослабнуть і припиняться, однак невеликі дощі місцями будуть проходити локально", - уточнила Діденко.

У Києві в День Конституції очікується +20 +22 градуси, вночі найближчим часом від +13 +15 градусів до +10 +12 градусів.

Субота в Києві передбачається помірно теплою: +21 +23 градуси, а в неділю потеплішає до +24 +26 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Європу прийшла аномально спекотна погода. Найвищу температуру зафіксували у Франції, Німеччині, Італії, Польщі, Бельгії, Іспанії та Чехії.

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