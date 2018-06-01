В Україну йде рекордна спека: з'явився прогноз погоди на літо-2018

У поточному році літо в Україні пройде з температурним фоном, який буде вищим середніх багаторічних значень.

Як повідомляють "Факти ICTV", про це повідомила синоптик Українського гідрометцентру Наталія Голень.

"Спираючись на модельні розрахунки провідних світових центрів, на червень прогнозуємо середню місячну температуру на 1-1,5°С вищу середніх значень за базовий період. Варто зауважити, що в кліматичному сенсі для червня не характерні високі температури. Місяць у багатьох випадках досить-таки прохолодний, з температурним фоном +30-35°С в окремі дні", - розповіла вона.

Синоптик додала, що в червні часто можуть переміщатися циклони або атмосферні фронти, оскільки це найбільш зволожений місяць за все літо та найбільш холодний. Вона зазначила, що першого літнього місяця будуть грози, зливи, град і сильні вітри.

Голень підкреслила, що найспекотнішим періодом у році є липень і перша половина серпня.

"На липень-серпень передбачається середня температура на 2-3°С вища за середні багаторічні значення. Для липня та серпня характерний дуже нерівномірний розподіл опадів", - повідомила синоптик.

"Будуть місця, де буде сухо і де буде надлишок опадів. Найбільш вірогідним регіоном, де буде надлишок опадів, є Карпатський. Там свою роль відіграє орографія - більше дощів зливового характеру", - розповіла вона.

За її словами, південь і схід України можуть залишитися без опадів, якщо не буде з півдня чи з південного сходу циклону. У такому випадку ці регіони отримають за один-два дні всю місячну або навіть річну норму опадів.

"Що стосується клімату - в липні-серпні можуть бути тривалі періоди сухої і спекотної погоди, з максимальними +30-35°С на заході й півночі, а на півдні та сході - до +40-42°С", - заявила Голень.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, якою буде погода в перші дні червня.