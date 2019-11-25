В Україну йде потепління: синоптикиня назвала дату

В Україні 27-28 листопада очікується зміна синоптичної ситуації – почнеться поступове потепління і збільшення опадів.

Про це повідомила українська синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook. Вона вирішила порушити послідовність й одразу поділитися хорошими новинами щодо прогнозу погоди "не на завтра, а на середу".

"З Греції через Туреччину та Чорне море на нас стрибоне циклон. Може, радіти особливо й немає з чого, бо все ж – ускладнення погоди. Проте цей циклон нарешті зрушить тривалий диктат люто-холодного антициклону східного походження і запхне його подалі", – стверджує фахівчиня.

27-28 листопада в Україні очікується зміна синоптичної ситуації

Все ж синоптикиня не обділила увагою і вівторок, 26 листопада, зазначивши, що цього дня в Україні ще буде морозно. Уночі -1… -8 градусів, а на півдні та заході – близько нуля, вдень у більшості областей очікується 0… +5, на півночі -2… +2 градуси.

Вітер цього дня буде південно-східного і східного напрямків, 5-10 м/с, на Запоріжжі та в Донецькій області пориви можуть досягати штормових значень – до 15-22 м/с. Опадів не передбачається.

У Києві 26 листопада теж буде сухо і все ще холодно. Уночі -4… -6 градусів, удень – ближче до нуля.

Після цього, за прогнозом Діденко, хоч температура повітря в Україні і підвищиться, з 27 листопада на півдні, сході та в багатьох центральних областях розпочнуться опади – переважно дощ, а подекуди і мокрий сніг.

Погода в Україні на початок тижня Facebook Наталії Діденко

Докладніше ж про останні теплі дні цієї осені синоптикиня пообіцяла розповісти у своїх наступних пронозах.

"А поки що радісно махаємо рукою вредному ретроградному Меркурію і розпочинаємо новий тиждень новою синоптичною ситуацією, одужанням, хто захворів, піклуванням про здоров’я усім решті, припинити сваритися у соцмережах і жити своїм життям, а не чужим", – підсумувала Діденко.

Як писав OBOZREVATEL, з початком нового тижня погода в Україні суттєво не зміниться. Місцями можливі невеликі снігопади, але переважно без опадів.

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