В Україну йде потепління: синоптики змінили холодний прогноз

У понеділок, 19 серпня (Яблучний Спас), в Україну прийде потепління. Так, погоду визначить повітряна маса, яка переміститься із центральної Європи.

Про це повідомляє Укргідрометцентр. Температура вночі очікується на рівні 10-15°, у південних і східних областях 16-19°; вдень 26-31°.

Без опадів, лише вночі у східних областях місцями короткочасний дощ. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Спека в Україні Ілюстрація

У Києві 19 серпня також буде сухо, температура вночі 13-15°, вдень 27-29°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні в Україні очікується майже літня погода з комфортними денними температурами і помірними опадами.

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