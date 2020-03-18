У четвер, 19 березня, в Україні очікується суха і досить тепла погода.
Про це в Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко, зазначивши, що 19 березня буде найтеплішим днем в найближчій перспективі.
"Температура повітря завтра досягне +12 +18 градусів. Повсюди опадів не передбачається", – підкреслила вона.
19 березня в Україні різко потеплішає
meteo.gov.ua
У п'ятницю, 20 березня, тепло ще втримається, однак на вихідних очікується істотне похолодання.
"У суботу-неділю атмосферні фронти ще й принесуть в Україну дощ і мокрий сніг. У неділю вітер посилиться до штормового", – попередила синоптик.
Прогноз погоди в Україні
meteo.gov.ua
Прогноз погоди в Україні
meteo.gov.ua
Прогноз погоди в Україні
meteo.gov.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL, спекотна погода в Україні, яка все ж очікується навесні 2020 року, може призвеcти до подальшої серйозної посухи.
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