У четвер, 19 березня, в Україні очікується суха і досить тепла погода.

Про це в Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко, зазначивши, що 19 березня буде найтеплішим днем в найближчій перспективі.

"Температура повітря завтра досягне +12 +18 градусів. Повсюди опадів не передбачається", – підкреслила вона.

19 березня в Україні різко потеплішає meteo.gov.ua

У п'ятницю, 20 березня, тепло ще втримається, однак на вихідних очікується істотне похолодання.

"У суботу-неділю атмосферні фронти ще й принесуть в Україну дощ і мокрий сніг. У неділю вітер посилиться до штормового", – попередила синоптик.

Прогноз погоди в Україні meteo.gov.ua

Прогноз погоди в Україні meteo.gov.ua

Прогноз погоди в Україні meteo.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, спекотна погода в Україні, яка все ж очікується навесні 2020 року, може призвеcти до подальшої серйозної посухи.

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