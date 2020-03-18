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19 березня • оновлено в 02:27
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В Україну йде потепління: синоптик озвучила прогноз погоди

1.1т
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У четвер, 19 березня, в Україні очікується суха і досить тепла погода.

Про це в Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко, зазначивши, що 19 березня буде найтеплішим днем в найближчій перспективі.

"Температура повітря завтра досягне +12 +18 градусів. Повсюди опадів не передбачається", – підкреслила вона.

19 березня в Україні різко потеплішає

19 березня в Україні різко потеплішає

meteo.gov.ua

У п'ятницю, 20 березня, тепло ще втримається, однак на вихідних очікується істотне похолодання.

"У суботу-неділю атмосферні фронти ще й принесуть в Україну дощ і мокрий сніг. У неділю вітер посилиться до штормового", – попередила синоптик.

Прогноз погоди в Україні

Прогноз погоди в Україні

meteo.gov.ua

Прогноз погоди в Україні

Прогноз погоди в Україні

meteo.gov.ua

Прогноз погоди в Україні

Прогноз погоди в Україні

meteo.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, спекотна погода в Україні, яка все ж очікується навесні 2020 року, може призвеcти до подальшої серйозної посухи.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
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