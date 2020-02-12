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12 лютого • оновлено в 13:32
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В Україну йде потепління: синоптикиня дала аномальний прогноз

3.3т
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У четвер, 13 лютого, в Україні очікується волога погода з мокрим снігом. Спричинить такі умови циклон Sabine.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила синоптикиня Наталія Діденко. Вона додала, що надалі в Україні буде тепло та вітряно.

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"Завтра, 13 лютого, в Україні переважатиме волога погода з періодичним невеликим мокрим снігом. На заході й півдні – здебільшого без опадів, лише в Карпатах сніг, Криму – дощ", – уточнила вона.

В Україну йде потепління: синоптикиня дала аномальний прогноз

За словами Діденко, температура повітря в більшості областей протягом четверга коливатиметься в межах +1...+6°, в південній частині – +4...+8°.

"У Києві 13 лютого буде багато тюльпанів, орхідей у горщиках і простих вербових котиків, китайських червоних пластикових сердечок, місцями невеликі опади, сильний західний вітер і приблизно +3...+4°", – додала синоптикиня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптик попередив про теплу погоду до кінця місяця. Більше морозів не буде.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
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