В Україну йде потепління: синоптикиня дала аномальний прогноз

У четвер, 13 лютого, в Україні очікується волога погода з мокрим снігом. Спричинить такі умови циклон Sabine.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила синоптикиня Наталія Діденко. Вона додала, що надалі в Україні буде тепло та вітряно.
"Завтра, 13 лютого, в Україні переважатиме волога погода з періодичним невеликим мокрим снігом. На заході й півдні – здебільшого без опадів, лише в Карпатах сніг, Криму – дощ", – уточнила вона.
За словами Діденко, температура повітря в більшості областей протягом четверга коливатиметься в межах +1...+6°, в південній частині – +4...+8°.
"У Києві 13 лютого буде багато тюльпанів, орхідей у горщиках і простих вербових котиків, китайських червоних пластикових сердечок, місцями невеликі опади, сильний західний вітер і приблизно +3...+4°", – додала синоптикиня.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптик попередив про теплу погоду до кінця місяця. Більше морозів не буде.
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