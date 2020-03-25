В Україну йде потепління: прогноз на 25 березня. Свіжа карта

У середу, 25 березня, погода в Україні знову почне радувати теплом – градус трохи підвищиться.

Як повідомляє Укргідрометцентр, опадів при цьому не очікується: у всіх регіонах сонячно і ясно. Вітер північно-східний 5-10 м/с.

На заході країни прогнозують вдень +3 ... + 5 градусів, на сході тепліше більше: +5 ... + 8 градусів.

Погода в Україні

На півночі і в центральних регіонах середня денна температура повітря складе +4 ... + 6 градусів. На півдні 25 березня буде найтепліше: там очікується +7 ... + 11 градусів тепла.

У Києві 25 березня сонячно, без опадів, удень +4 ... + 6 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у квітні в Києві буде тепло, проте часто йтимуть дощі. Вони замінять березневу морозну і сонячну погоду.

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