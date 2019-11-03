Аж до +21! В Україну прийде значне потепління

В Україні у листопаді погода взяла курс на потепління у найближчі дні аж до +21 градуса.

Так, за даними Укргідромецентра, 3 листопада майже по всій країні будуть опади. Скрізь, крім сходу та півдня, пройдуть дощі.

Температура повітря на Заході вночі – +3... + 6 градусів, вдень + 11...+13 градусів. Проллють дощі, а місцями навіть сильні. Тим часом, на Сході буде хмарно з проясненнями. Температура повітря вночі -1...-3 градусів, а вдень прогріється тільки до +9 градусів. У центральній частині України вночі +3... +5, вдень до +12 з дощами.

Прогноз погоди Петрозаводськ-сьогодні

А на Півдні температура вдень прогріється до +12, в Одесі навіть до +15 градусів. У Києві вдень буде +13... +15 градусів і дощ.

У понеділок, 4 листопада, опади очікуються лише в центрі й в західній частині України. Температура повітря вночі +3... +6 градусів, вдень +11... +13. У східній частині України буде сонячно. Вночі -1... -6, а вдень +6... +9.

Тим часом, в центральній частині країни вночі +3... +5, а вдень +10 ... +12. У південній частині вночі +4... +6, вдень +9... +15. У Києві очікуються дощі. Вночі +3... +5, вдень +10... +12.

У вівторок, 5 листопада, дощовий фронт переміститься із західної на східну частину України. На Заході вночі температура опуститься до +8 градусів, а вдень прогріється до +17. У східній частині країни вночі до +7, а вдень прогріється до +18, при цьому проллють дощі.

На Півдні також з опадами: вночі похолодає до +11, зате вдень потеплішає до +19. А в центральній частині країни вночі буде +8, а вдень прогріється до +18. У Києві очікується похмура і дощова погода: вночі +8... +10, а вдень +15... +17.

У середу, 6 листопада, дощі знову прийдуть на Захід, де температура вночі впаде до +7 градусів, а вдень потеплішає до +16. Тим часом, на Сході буде сонячно: вночі до +7... +9, вдень +14...+17.

У центральній частині країни буде переважно сонячно: вночі +7... +9, вдень +15... +18. А на півдні буде сухо і тепло: вночі +9... +12, вдень +14...+21.

І в четвер, 7 листопада, на Заході дощитиме: вночі +5... +8, вдень +10... +13. На Сході буде сонячно: вночі +6...+11, а вдень +15... +18. У південній частині країни вночі +9... +12, вдень +16... +21. У Києві пройдуть дощі: вночі +7... +9, вдень +10... +12.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики уточнили прогноз на листопад в Україні. Так, початок місяця буде погожим, а температура повітря триматиметься вище нуля. В окремих регіонах можливі невеликі дощі. Дійсно холодно в країні стане лише в кінці листопада.

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