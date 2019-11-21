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21 листопада • оновлено в 10:32
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В Україну йде потепління: Гідрометцентр уточнив прогноз погоди до кінця листопада

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З 25-26 листопада на всій території України очікується нова хвиля потепління.

Нічні температури на більшій частині країни не будуть опускатися нижче 0 градусів, вдень повітря прогріватиметься до 10 градусів тепла. Про це OBOZREVATEL розповів провідний синоптик відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Роман Мурмило.

За його словами, найближчі 4 ночі в Україні, до 25 листопада, будуть досить холодними, з переважанням мінусових температур. Найхолоднішою буде ніч з 21 на 22 листопада. Можливий мороз до 12 градусів на сході і північному сході України.

До кінця листопада морози повністю відступлять

До кінця листопада морози повністю відступлять

"Потім нічна температура буде поступово підвищуватися. Найближчі 4-5 ночей буде переважно негативна температура з тенденцією до підвищення, а до кінця місяця, приблизно з 27 листопада, морози взагалі підуть", – повідомив синоптик. Він додав, що денна температура повітря також істотно підвищиться. "Якщо зараз на півночі України буде близько 0, місцями мороз, то через 4-5 днів буде тепліше".

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Таким чином, до кінця місяця "нічні температури будуть близько 0 градусів, збережеться слабкий мінус на сході і північному сході. Денна температура буде стабільно вище нуля, від +5 градусів на півночі до +10 на півдні. Можливий невеликий дощ", – резюмував синоптик.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україну в четвер, 21 листопада, прийде суттєве похолодання за рахунок холодного повітря з північного сходу Європи.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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