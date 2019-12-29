В Україну йде потепління: Гідрометцентр озвучив прогноз погоди

З перших днів нового 2020 року на Україну чекає нова хвиля потепління.

Прогноз погоди на початок року обіцяє поступове підвищення температури повітря. Про це OBOZREVATEL розповів провідний синоптик відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Роман Мурмило.

В Україну йде потепління

"З початку нового року в Україну прийде чергова хвиля тепла. Вона буде відчуватися вже з перших чисел січня", – розповів синоптик. За його словами, температура повітря в новорічну ніч буде негативною, "невеликий мороз, пара градусів". "Але вже в ніч на 2 січня хорошого "мінуса" не буде", – пояснив він.

Таким чином, за прогнозами синоптика, хвилю невеликого похолодання, яка настане в Україні в останні дні року, що минає, українці "майже не помітять".

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Гідрометцентрі озвучили прогноз погоди на новорічну ніч. Істотних опадів синоптики не передбачають.

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