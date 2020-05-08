В Україну йде потепління: де покращиться погода

В Україні в суботу, 9 травня, нарешті трохи потепліє, водночас все ще спостерігатиметься мінлива хмарність і подекуди нагадуватимуть про себе дощі.

Найтепліше буде на півдні та сході країни – там температура підніметься до +22 градусів. Такий прогноз на перший вихідний цього тижня дає Укргідрометцентр:

у більшості регіонів буде похмуро, але без опадів;

невеликий дощ подекуди з грозою вдень пройде у західних областях;

температура вночі очікується на рівні +4… +11;

вдень стовпчики термометрів піднімуться до +15… +19.

9 травня в Україні буде похмура погода

За даними синоптиків, 9 травня найбільше хмаритиметься на заході країни – хоч дощів там не прогнозують, натомість подекуди можливі грози. Температура вночі триматиметься у діапазоні +5… +10, удень +17… +22 градусів.

Перемінна хмарність спостерігатиметься і на півночі. Там теж місцями вдарить дощ із грозою, але на інших територіях буде сухо. Уночі – до +4… +9, а вдень повітря прогріється до +15… +20 градусів.

На сході України протягом суботи небо буде хмарне з проясненнями, подекуди можливі короткочасні грозові дощі. Температура вночі +5… +10, а вдень +16… +21 градус.

Погода в Україні 9 травня meteo.gov.ua

У центральних областях в суботу теж триматиметься мінлива погода. Сильні опади малоймовірні, й тільки у Дніпрі можливо пройдуть поодинокі грози. Вночі температура повітря становитиме +5… +10, удень +15… +20 градусів.

В Києві 9 травня похмуре небо трохи проясниться, водночас вранці можливий туман. Уночі в столиці очікується +7… +9, удень +18… +20 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до кінця цього тижня (4-10 травня) в Україні кількість опадів зменшиться, а температура повітря суттєво зросте.

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