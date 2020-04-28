В Україну йде потепління: де покращиться погода

У вівторок, 28 квітня, в Україні очікується тепла та суха погода.

Температурний максимум складе +20, а мінімум +3. Найхолодніше буде на сході, а найтепліша погода чекає на захід країни. Про це свідчать дані на сайті Укргідрометцентру.

У західних регіонах днем температура повітря складе +19...+20. Вночі повітря прогріється до 6 градусів тепла. Максимальна температура очікується на Закарпатті.

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У Вінницькій і Житомирській областях буде також до +19. У центральних регіонах очікується більш прохолодна погода: максимум 17 градусів тепла, проте сухо і сонячно.

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Аналогічна температура очікується і на півдні країни. Вночі там трохи тепліше – до +8.

У північних і східних областях буде найхолодніше. Температурний максимум складе +15.

У Києві 28 квітня до +17. Опадів також не прогнозують.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами синоптика Ігоря Кибальчича, незважаючи на аномально теплу зиму і ранню весну, літо 2020 року в Україні не буде занадто спекотним.

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