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28 квітня • оновлено в 06:47
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В Україну йде потепління: де покращиться погода

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У вівторок, 28 квітня, в Україні очікується тепла та суха погода.

Температурний максимум складе +20, а мінімум +3. Найхолодніше буде на сході, а найтепліша погода чекає на захід країни. Про це свідчать дані на сайті Укргідрометцентру.

У західних регіонах днем температура повітря складе +19...+20. Вночі повітря прогріється до 6 градусів тепла. Максимальна температура очікується на Закарпатті.

В Україну йде потепління: де покращиться погода

В Україну йде потепління: де покращиться погода

za-y-ac.livejournal.com

У Вінницькій і Житомирській областях буде також до +19. У центральних регіонах очікується більш прохолодна погода: максимум 17 градусів тепла, проте сухо і сонячно.

В Україну йде потепління: де покращиться погода

Скріншот

Аналогічна температура очікується і на півдні країни. Вночі там трохи тепліше – до +8.

У північних і східних областях буде найхолодніше. Температурний максимум складе +15.

У Києві 28 квітня до +17. Опадів також не прогнозують.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами синоптика Ігоря Кибальчича, незважаючи на аномально теплу зиму і ранню весну, літо 2020 року в Україні не буде занадто спекотним.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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