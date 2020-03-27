В Україну йде похолодання: синоптикиня попередила про погіршення погоди

На початку нового тижня в Україні увірветься похолодання арктичного походження.

Як повідомила в Facebook синоптикиня Наталія Діденко, спочатку – в західних і північних областях, а з 31 березня обвалиться температура повітря в більшості областей України.

pixabay.com

"Вночі впаде до 0-4 градусів морозу, місцями до 3-6 градусів, вдень до 0-6 градусів тепла. У Карпатах – на кілька градусів нижче плюс періодичний сніг", – зазначила вона.

Facebook Наталії Діденко

За інформацією Діденко, 28-29 березня Україну огорне тепла повітряна маса, протягом дня буде +11, +17 градусів.

У понеділок, 30 березня, температура повітря в Києві знизиться до +6, +7 градусів, у вівторок похолодає вночі до -2 градусів, а вдень буде всього 4 градуси.

Відновлення теплої погоди очікується з наступного четверга, 2 квітня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптик Володимир Деркач розповів, що квітень в Україні вдасться прохолодним і дощовим, теплу погоду доведеться почекати.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!