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27 березня • оновлено в 14:04
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В Україну йде похолодання: синоптикиня попередила про погіршення погоди

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На початку нового тижня в Україні увірветься похолодання арктичного походження.

Як повідомила в Facebook синоптикиня Наталія Діденко, спочатку – в західних і північних областях, а з 31 березня обвалиться температура повітря в більшості областей України.

В Україну йде похолодання: синоптикиня попередила про погіршення погоди

pixabay.com

"Вночі впаде до 0-4 градусів морозу, місцями до 3-6 градусів, вдень до 0-6 градусів тепла. У Карпатах – на кілька градусів нижче плюс періодичний сніг", – зазначила вона.

В Україну йде похолодання: синоптикиня попередила про погіршення погоди

Facebook Наталії Діденко

За інформацією Діденко, 28-29 березня Україну огорне тепла повітряна маса, протягом дня буде +11, +17 градусів.

У понеділок, 30 березня, температура повітря в Києві знизиться до +6, +7 градусів, у вівторок похолодає вночі до -2 градусів, а вдень буде всього 4 градуси.

Відновлення теплої погоди очікується з наступного четверга, 2 квітня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптик Володимир Деркач розповів, що квітень в Україні вдасться прохолодним і дощовим, теплу погоду доведеться почекати.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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