В Україну йде похолодання: синоптикиня уточнила прогноз погоди

Карина Бондаренко Суспільство 12:03, 10.08.2020 Оновлено: 12:16, 10.08.2020

У вівторок, 11 серпня, в Україні очікується тепла погода до +30 градусів. При цьому вже в середу прийде похолодання.

Завтра дощі з грозами через діяльність атмосферного фронту більш вірогідні на заході, півночі України та в Приазов'ї. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці в Facebook.

В Україні похолодає
Facebook Наталії Діденко

"Однак оскільки фронт рухатиметься на південний схід, то протягом доби локальні дощі будуть тягнутися за ним і тому можливі практично повсюдно, але менших місцевих масштабів", – зазначила Діденко.

У Києві 11 серпня повітря прогріється максимум до +28 градусів, можливий дощ із грозою. У середу похолодає до +21 +24.

Синоптикиня уточнила прогноз
Facebook Наталії Діденко

"Вже 12 серпня дуже спекотно буде в Західній Європі, а у нас похолодає до +20 +25 градусів. Лише в південній частині, на південному сході і центральних областях, близьких до українського півдня, ще буде значно тепліше, +26 +30 градусів", – розповіла синоптикиня.

Прогноз погоди в Україні
Facebook Наталії Діденко

Як писав OBOZREVATEL раніше, за прогнозом метеорологів, серпень в Україні буде більш теплим, ніж у попередні роки.

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