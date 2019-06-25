В Україну йде похолодання: народний синоптик дав прогноз

В Україні після спекотного початку літа настане суттєве похолодання, денна температура знизиться на 5-7 градусів.

Такий прогноз погоди в Україні озвучив у ефірі ObozTV народний синоптик Леонід Горбань.

За словами народного синоптика, найближчими днями циклон принесе дощі у Київську області та центральні регіони України.

"Але обложний дощ, який накриває всю Україну, очікується 28-29 червня. Він дасть зниження температури на 5-7 градусів", — зазначив Горбань.

За його словами температура в ці дні на півдні дійде до +26...+27, а по центру знизиться до +20...+21.

kp.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, спекотна погода в Україні очікується протягом усього липня. 11 і 12 червня 2019 року у Києві спостерігалися найспекотніші ночі за останні 138 років (з 1881-го).

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