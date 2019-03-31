В Україну йде похолодання і сильний вітер: синоптик уточнила прогноз погоди

В Україні з 1 квітня в середньому похолодає до +10 градусів. На заході і півночі країни температура повітря складе від 8 до 12 градусів тепла.

Опади мало вірогідні, але будуть шквальні пориви вітру, повідомила на своїй сторінці в Facebook синоптик Наталія Діденко.

"В результаті тиску холодного повітря з півночі посилиться вітер. У Києві 1 квітня теж температура знизиться і складе близько 10. Опадів не буде, але буде сильний вітер", – написала Діденко.

Ілюстрація

Однак загалом весна не буде холодніше норми і незабаром в країні знову підвищиться температура.

Тим часом на популярних закордонних курортах вже панує справжнє літо. В Антальї (Туреччина) 1 квітня прогнозують до +19, а в єгипетській Хургаді до +26.

погода Хургада Sinoptik

Як писав OBOZREVATEL, в Україні погода в квітні буде теплою, але дощовою. Відзначається, що перший тиждень місяця буде хмарним з проясненнями.

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