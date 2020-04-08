В Україні з 9 і до 16 квітня буде мінлива погода. Кілька днів буде сухо та тепло, а часом йтиме дощ і ставатиме холодніше.

Про це повідомила відома українська синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook. Вона відзначила, що такі зміни у погоді можуть зробити з головами українців "круть-верть".

"Ось вже й з'явилися перші двадцятки серед градусів, отже, квітень остаточно переміг... 9 квітня погоду в Україні визначатиме антициклон Loris, який втримає сонячну суху погоду в усіх областях. Вітер переважно південно-західний, невеликий... Температура повітря найближчої ночі +3...+9 градусів, завтра вдень досягне +15...+22", – написала Діденко.

В Україну йде мінлива погода. Ілюстрація

За її словами, у Києві цей день очікується сонячним, сухим та теплим – температура підійметься до +20. Вночі ж буде трохи прохолодніше – лише +4...+7 градусів.

"10 квітня до нас наблизиться холодний атмосферний фронт, який притягне із собою дощі та невелике похолодання у західних та північних областях України. Потім знову потепліє, а 14-15 квітня приженуть ще дощі і вже похолодає сильніше. Але з 16 квітня – чергове потепління", – підкреслила синоптикиня.

Прогноз погоди Facebook/Наталія Діденко

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики спрогнозували мінливу погоду влітку 2020 року в Україні: очікуються зливи, град і різкі перепади температур.

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