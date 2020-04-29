В Україну йде мінлива погода: де чекати дощів і похолодання

В останній день другого місяця весни, 30 квітня, в Україні очікується нестійка погода з температурними крайнощами і дощами.

Водночас загалом країна буде завтра однією з найтепліших у Європі. Таким прогнозом на своїй сторінці у Facebook поділилася синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, квітень завершиться дощами та грозами на заході, півночі. Й лише подекуди у центральних областях – адже температура повітря у цих регіонах досягне +20… +25 градусів. А також холодом на південному узбережжі – місцями +12… +14, похолоданням у західних областях, у четвер там буде +16… +19 градусів.

В останній день квітня в Україні буде мінлива погода

Тоді як на півдні та сході, у більшості центральних областей 30 квітня переважатиме суха погода. Дощ можливий лише на Одещині. Вітер в Україні буде південний та південно-західний, помірний.

У Києві в четвер невеликий циклон зумовить періодичні дощі, місцями грози. Температура повітря досягне +20… +24 градусів.

Невеликий циклон над Києвом Facebook/Наталія Діденко

"Уже 1 травня в столиці похолодає, потім потепліє, а 4-5 травня знову похолодає. Тримаємося!" – підсумувала Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики зазначали, що в Україні до кінця квітня в усіх регіонах очікується поступове потепління аж до +20 градусів і різке похолодання на початку травня.