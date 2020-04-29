Головна Новини
29 квітня • оновлено в 13:24
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

В Україну йде мінлива погода: де чекати дощів і похолодання

1.9т
Читати матеріал російською

В останній день другого місяця весни, 30 квітня, в Україні очікується нестійка погода з температурними крайнощами і дощами.

Водночас загалом країна буде завтра однією з найтепліших у Європі. Таким прогнозом на своїй сторінці у Facebook поділилася синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, квітень завершиться дощами та грозами на заході, півночі. Й лише подекуди у центральних областях – адже температура повітря у цих регіонах досягне +20… +25 градусів. А також холодом на південному узбережжі – місцями +12… +14, похолоданням у західних областях, у четвер там буде +16… +19 градусів.

В останній день квітня в Україні буде мінлива погода

В останній день квітня в Україні буде мінлива погода

Тоді як на півдні та сході, у більшості центральних областей 30 квітня переважатиме суха погода. Дощ можливий лише на Одещині. Вітер в Україні буде південний та південно-західний, помірний.

У Києві в четвер невеликий циклон зумовить періодичні дощі, місцями грози. Температура повітря досягне +20… +24 градусів.

Невеликий циклон над Києвом

Невеликий циклон над Києвом

Facebook/Наталія Діденко

"Уже 1 травня в столиці похолодає, потім потепліє, а 4-5 травня знову похолодає. Тримаємося!" – підсумувала Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики зазначали, що в Україні до кінця квітня в усіх регіонах очікується поступове потепління аж до +20 градусів і різке похолодання на початку травня.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марина Ліснічук
Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
Теги
синоптик погода
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
khramov mars
khramov mars
СEКС ЗНАКОМСТВА Бесплатно, анонимно, реальные фотки и девки сами хотят, без шлюх и разводил. Девушки скучают в самоизоляции и сами первые пишут, сам постоянно там цепляю тeлок, вот сайт!!!! ---- https://cuz.su/erolove
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 9866.

    Вилікувалися: 1103. Померли: 250.

  • У світі захворіли вже більше 3,1 мільйона осіб, загинули – майже 220 тисяч.

  • Лікарі назвали простий спосіб профілактики коронавірусу: вистачить 10 хвилин.

  • У США розкупили препарат від печії. Кажуть, допомагає в лікуванні COVID-19.

  • У МОЗ розповіли, хто з українців частіше вмирає від коронавірусу.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги