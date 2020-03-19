В Україну йде літнє тепло: де прогріє найбільше

В Україні в четвер, 18 березня, очікується дуже тепла і сонячна погода без опадів.

Температура повітря прогріється до +17 градусів. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Вночі місцями стовпчики термометрів опустяться до -3, на півдні на дорогах навіть спостерігатиметься ожеледиця. Вітер західний, 3-8 м/с.

Погода в Україні 19 березня lifegid.media

У північних і центральних областях вночі прогнозується -1...+3, вдень температура повітря складе +13...+15.

На заході України очікується 0...+5, вдень стовпчики термометрів будуть варіюватися в межах +14...+16.

У східній частині країни вночі очікується до -3...-2, вдень стовпчики термометрів будуть варіюватися в межах +9...+12.

На півдні країни вночі прогнозується -3...+2, вдень повітря прогріється до +10...+13.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спекотна погода в Україні, яка очікується навесні 2020 року, може привеcти до подальшої серйозної посухи.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся