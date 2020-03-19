Головна Новини
19 березня • оновлено в 07:11
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

В Україну йде літнє тепло: де прогріє найбільше

889
Читати матеріал російською

В Україні в четвер, 18 березня, очікується дуже тепла і сонячна погода без опадів.

Температура повітря прогріється до +17 градусів. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Вночі місцями стовпчики термометрів опустяться до -3, на півдні на дорогах навіть спостерігатиметься ожеледиця. Вітер західний, 3-8 м/с.

Погода в Україні 19 березня

Погода в Україні 19 березня

lifegid.media

У північних і центральних областях вночі прогнозується -1...+3, вдень температура повітря складе +13...+15.

На заході України очікується 0...+5, вдень стовпчики термометрів будуть варіюватися в межах +14...+16.

У східній частині країни вночі очікується до -3...-2, вдень стовпчики термометрів будуть варіюватися в межах +9...+12.

На півдні країни вночі прогнозується -3...+2, вдень повітря прогріється до +10...+13.

В Україну йде літнє тепло: де прогріє найбільше

Як повідомляв OBOZREVATEL, спекотна погода в Україні, яка очікується навесні 2020 року, може привеcти до подальшої серйозної посухи.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Суспільство

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги