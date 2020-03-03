В Україну йде істотне потепління: названі дати

У період з 3 по 7 березня в Україні настане суттєве потепління.

Як повідомляється на сторінці в Facebook "Метеопост", зокрема, 3 березня з півдня в Україні почне надходити тепла повітряна маса. Потеплішає по всій країні, особливо у південних областях.

"У Криму і на півдні до +20, у центрі до +17, на півночі і на сході до +15. На сході пройдуть дощі і денна температура близько +5 .. +10", - сказано в повідомленні.

Потепління в Україні Ілюстрація

Очікується вітер переважно південного напрямку. На півночі, в центрі, на півдні та на сході можуть бути пориви до 15 м/с.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 3 березня, у північних, центральних і частині західних регіонів (Хмельницької, Львівської та Рівненської областях) очікується дощ.

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