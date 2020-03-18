У середу, 18 березня, в Україні очікується тепла та сонячна погода, проте заморозки не залишать територію нашої країни.
Опадів не прогнозують. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.
Так, вузахідних областях повітря вдень прогріється до +12 тепла, вночі очікується до -2 морозу. На Закарпатті стовпчик термометра покаже до +15 вдень і +3 вночі, місцями туман. Вітер 3-8 м/сек.
В Україну йде істотне потепління
Апостроф
На півночі країни синоптики прогнозують до +10 вдень і до -2 вночі.
У східних областях України температура вдень підніметься до +12, а вночі стовпчики термометрів покажуть до -7 морозу. Вітер північно-східний, 7-12 м/сек.
Центральні та південні регіони прогріються до +12 тепла вдень. Вночі температура повітря опуститься до -4 .
Погода в Україні 18 березня
Як повідомляв OBOZREVATEL, спекотна погода в Україні, яка очікується навесні 2020 року, може привести до подальшої серйозної посухи.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал
Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".