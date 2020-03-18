У середу, 18 березня, в Україні очікується тепла та сонячна погода, проте заморозки не залишать територію нашої країни.

Опадів не прогнозують. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Так, вузахідних областях повітря вдень прогріється до +12 тепла, вночі очікується до -2 морозу. На Закарпатті стовпчик термометра покаже до +15 вдень і +3 вночі, місцями туман. Вітер 3-8 м/сек.

В Україну йде істотне потепління Апостроф

На півночі країни синоптики прогнозують до +10 вдень і до -2 вночі.

У східних областях України температура вдень підніметься до +12, а вночі стовпчики термометрів покажуть до -7 морозу. Вітер північно-східний, 7-12 м/сек.

Центральні та південні регіони прогріються до +12 тепла вдень. Вночі температура повітря опуститься до -4 .

Погода в Україні 18 березня

Як повідомляв OBOZREVATEL, спекотна погода в Україні, яка очікується навесні 2020 року, може привести до подальшої серйозної посухи.

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