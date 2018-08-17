В Україну йде інклюзивна освіта: що чекає на дітей з інвалідністю

Завдання інклюзивної освіти - створити умови для навчання та ефективної соціальної адаптації дітей з обмеженими можливостями. В Україні, незважаючи на освітню реформу що триває наразі, створення такої освіти ще тільки починається.

Про це у ефірі ObozTV заявила національний координатор проекту з розвитку інклюзивної освіти Фонду "Відкрите суспільство" і Фонду "Відродження" Маріанна Онуфрик. За її словами, незважаючи на численні обговорення та запуск пілотних проектів, Україна все ще на старті.

"Я буквально цієї ночі читала наш головний закон з охорони здоров'я: "Основи законодавства про охорону здоров'я в Україні". Там досі є стаття №63, з таким формулюванням як "діти з дефектами фізичного і психічного розвитку", - навела вона приклад.

Активістка також звернула увагу на те, яку підтримку надає держава та органи місцевого самоврядування людям з інвалідністю, зазначивши, що здебільшого це виплати по інвалідності та пільги, тоді як реальних послуг конче бракує.

"На жаль, у нас це наслідок совковості та патерналізму, коли нам простіше відкупитися і дати грошей. Це і на рівні законодавства", - пояснила вона.

Проте, на думку Онуфрик, реформа інклюзивної освіти, так само як реформи нової української школи і деінституціалізації є дуже чутливими і стосуються дітей, тому в цьому питанні дуже важливо не поспішати.

"Не треба махати шапкою і казати: з першого вересня дитина може піти до школи, і ми все забезпечимо!" - сказала активіст.

Дуже велике значення має підготовка фахівців, вважає вона, наприклад, зараз запущено онлайн-курс для вчителів початкової школи, щоб вони могли підготуватися до нових викликів.

"Але система вищої освіти дуже неповоротка, і ще не підготувалася до того, щоб навчати нових вчителів", - додала Онуфрик.

Зрозуміло, реформа повинна торкнутися і батьків, впевнена активіст. За її словами, цьому мають приділити чимало часу і сил.

"Мережа інклюзивно-ресурсних центрів повинна відкритися з 1 вересня по всій Україні - вона зокрема працюватиме з батьками. Мають відбуватися збори груп, (опрацьовуватися - ред.) обізнаність, усвідомленість, стратегії... "- резюмувала Онуфрик.

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