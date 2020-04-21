В Україну йде холод: синоптики уточнили прогноз погоди
У середу, 22 квітня, в Україні буде прохолодна і хмарна погода, а вночі можливі легкі заморозки.
Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.
На всій території буде хмарно з проясненнями.
У Державній службі з надзвичайних ситуацій попередили, що всі регіони, крім крайнього півдня та Закарпаття, постраждають від заморозків на поверхні грунту.
Температурний максимум складе +13, а мінімум +3.
За даними синоптиків, 22 квітня на заході країни буде хмарно з проясненнями та до +13 вдень. Вночі температура опуститься до 3 градусів тепла.
У Житомирській та Вінницькій областях буде трохи прохолодніше – вдень максимум складе +12. Аналогічна погода буде спостерігатися в центрі – в Полтавській, Черкаській і Кіровоградській областях – і на півночі.
На сході України буде ще холодніше. Вдень у Донецькій, Луганській, Харківській, і Дніпропетровській областях буде +11, вночі стовпчики термометрів покажуть +3...+5.
На півдні буде найтепліше. Вдень температура коливатиметься від +11 до +13. Вночі – також +3...+5.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше метеорологиня розповіла, що в квітні в Україні буде тепла і дощова погода, але вже в травні очікується сильна посуха.