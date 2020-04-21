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21 квітня • оновлено в 12:43
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В Україну йде холод: синоптики уточнили прогноз погоди

1.5т
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У середу, 22 квітня, в Україні буде прохолодна і хмарна погода, а вночі можливі легкі заморозки.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

  • На всій території буде хмарно з проясненнями.

  • У Державній службі з надзвичайних ситуацій попередили, що всі регіони, крім крайнього півдня та Закарпаття, постраждають від заморозків на поверхні грунту.

  • Температурний максимум складе +13, а мінімум +3.

В Україну йде холод: синоптики уточнили прогноз погоди

В Україну йде холод: синоптики уточнили прогноз погоди

24 канал

За даними синоптиків, 22 квітня на заході країни буде хмарно з проясненнями та до +13 вдень. Вночі температура опуститься до 3 градусів тепла.

У Житомирській та Вінницькій областях буде трохи прохолодніше – вдень максимум складе +12. Аналогічна погода буде спостерігатися в центрі – в Полтавській, Черкаській і Кіровоградській областях – і на півночі.

Погода в Україні 22 квітня

Погода в Україні 22 квітня

Скріншот

На сході України буде ще холодніше. Вдень у Донецькій, Луганській, Харківській, і Дніпропетровській областях буде +11, вночі стовпчики термометрів покажуть +3...+5.

На півдні буде найтепліше. Вдень температура коливатиметься від +11 до +13. Вночі – також +3...+5.

Прогноз погоди в Києві 22 квітня

Прогноз погоди в Києві 22 квітня

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше метеорологиня розповіла, що в квітні в Україні буде тепла і дощова погода, але вже в травні очікується сильна посуха.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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