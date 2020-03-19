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19 березня • оновлено в 17:55
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В Україну йде холод із мокрим снігом: синоптикиня дала прогноз на вихідні

1.6т
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Найближчими вихідними, 21-22 березня, в Україну прийде суттєве похолодання, а також можливі опади у вигляді снігу.

Про це попередила синоптикиня Наталія Діденко. Детальним прогнозом вона поділилася на своїй сторінці у Facebook.

"Антициклон Юрген відтискатиме тепло з наших широт, фронти пручатимуться. І в зоні їхніх синоптичних бойових дій і сипатиме мокрим снігом, дощем та сильним вітром", – зауважила синоптикиня.

До України йде похолодання

До України йде похолодання

За її словами, починаючи із 21 березня в Україні очікується суттєва зміна погоди – поступове похолодання. Зокрема, південь та схід в суботу ще побудуть у теплі, але не довго.

Надалі спостерігатимуться опади у вигляді дощу та снігу, посилення вітру до штормових значень. А в ніч на неділю, 22 березня, стовпчики термометрів опустяться вже до "мінусів".

Антициклон Юрген

Антициклон Юрген

Facebook/Наталія Діденко

Діденко підкреслила, що холодна погода триватиме й далі, а вже ближче до наступних вихідних повітря почне прогріватися.

"Як бачите, із найближчої перспективи, найкомфортніший день – сьогодні. А далі – спогади про минулі 22-23 березня, теперішні 22-23 березня, рівнодення, сорок святих, сорок лопат із снігом, словом, не знаю, чи є де інша так аж цікава країна. В усіх сенсах", – підсумувала свій прогноз синоптикиня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у п'ятницю, 20 березня, в Україні очікується суха, але хмарна погода в більшості регіонів країни. Дощі пройдуть тільки в західних областях.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
Теги
снігопад погода
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