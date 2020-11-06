В Україну йде антициклон: де покращиться погода

Погода в Україні 7 та 8 листопада обіцяє бути сухою і трохи теплішою, ніж у попередні декілька днів. Хоча в країні так само спостерігатимуться тумани.

Загалом же антициклон Ramesh заблокує дощі на більшості території. Таким прогнозом на вихідні поділилася народна синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, температура повітря в суботу-неділю трохи підвищиться, протягом дня буде в межах +8… +13 градусів, на півдні +12… +15. Вітер північно-західний, помірний, часом поривчатий.

У Києві 7-8 листопада дощів не передбачається, але періодично буде туман. У нічні години стовпчики термометрів показуватимуть +5… +7, протягом дня +10 градусів.

Карта погоди в Україні 7-8 листопада в Україні Facebook Наталки Діденко

Синоптикиня зазначила, що з наступного тижня в Україну почне "затікати" повітря арктичного походження, з'являться перші морози.

"Тому вихідні, хоча й будуть із хмарами, але все ж не мокрими і не морозними – для грибів якраз, ну, або для вибивання килимів чи прогулянок у замшевих кросівках", – підсумувала свій прогноз Діденко.

Прогноз погоди на 7-8 листопада в Україні Facebook Наталки Діденко

Як повідомляв OBOZREVATEL, начальник відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Владислав Білик зазначив, що зима 2020-2021 року в Україні виявиться не такою теплою, як торішня, але, ймовірно, матиме "європейський характер".