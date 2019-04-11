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В Україну ідуть дощі і грози: синоптики уточнили "мокрий" прогноз

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Погода в Україні у четвер, 11 квітня, буде дощовою на всій території країни.

У деяких областях очікуються сильні зливи і гроза. Вітер південно-східний та північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с, повідомляє Укргідрометцентр.

Температура повітря у центральних, південних і західних областях вдень становитиме 9-18° тепла, максимальною вона буде на півдні України — 18-20 ° тепла.

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В Україну ідуть дощі і грози: синоптики уточнили "мокрий" прогноз

Погода в Києві 11 квітня буде похмурою, очікується злива. Стовпчики термометрів вночі покажуть 6-8° тепла, а вдень піднімуться до 10-12° вище нуля.

За прогнозами синоптика Наталії Діденко, випадати опади будуть нерівномірно, періодично, однак практично повсюдно по всій території країни.

В Україну ідуть дощі і грози: синоптики уточнили "мокрий" прогноз

Діденко попередила, що температура повітря у західних областях буде холоднішою, 8-13°. На півночі України очікується 11-16°. При цьому у південній частині, центральних областях та на сході 11-22°.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні погода у квітні буде теплою, але дощовою. За прогнозом синоптиків, весна не буде холоднішою від норми.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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